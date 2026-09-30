Ураган "Поло" обрушился на Мексику, прибрежные районы затоплены

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Поло" обрушился на мексиканский штат Южная Нижняя Калифорния, принеся мощный ветер и ливни. В прибрежных районах произошло затопление, а улицы оказались завалены поваленными деревьями, пишет агентство Associated Press.



Ураган второй категории достиг суши во вторник немного южнее Лас-Барранкаса, примерно в 130 км к северу от Кабо-Сан-Ласаро. Максимальная скорость устойчивого ветра достигала 175 км/ч.



Около 700 человек во вторник оставались в убежищах. Однако ожидалось, что они смогут вернуться домой. По данным властей, на тот момент о серьезных разрушениях или погибших не сообщалось.



Ожидалось, что "Поло" принесет в отдельные районы Южной Нижней Калифорнии от 15 до 30 см осадков.



К концу утра вторника ослабевший "Поло" во второй раз вышел на сушу - уже в мексиканском штате Сонора, после того как пересек Калифорнийский залив.



Синоптики предупреждали, что после выхода на материк "Поло" принесет опасный для жизни ветер и внезапные наводнения. Власти Соноры приостановили все "необязательные" виды деятельности, включая занятия в школах, спортивные мероприятия и работу, не связанную с обеспечением жизненно важных функций, в столице штата и более чем десятке муниципалитетов.



Тем временем Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что тропический шторм "Рэйчел" рано утром во вторник двигался параллельно побережью Мексики. Шторм находился примерно в 425 км к юго-западу от Ласаро-Карденаса. Максимальная скорость устойчивого ветра составляла 105 км/ч. Шторм двигался на запад-северо-запад со скоростью около 20 км/ч.-0-