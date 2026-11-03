3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина умерла на 89-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее брата, художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина.
Причина смерти артистки не приводится.
Екатерина Райкина окончила Театральное училище им. Бориса Щукина. Более 50 лет проработала в Театре имени Евгения Вахтангова. Также снималась в кино, в том числе в картинах "Западня", "Три тетради", "Дамы и гусары", "Благочестивая Марта".-0-
В мире
03 ноября 2026, 21:32
Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
Екатерина Райкина. Фото РИА Новости
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?
В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения
Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
Минская конференция по евразийской безопасности приобретает особое значение в современных условиях - представитель КНР
С нами интереснее