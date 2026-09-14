Умерла советская звезда балета Лилия Сабитова 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка РФ, балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета "Московия" Лилия Сабитова умерла 13 сентября в возрасте 73 лет. Об этом сообщает ТАСС.



Лилия Сабитова родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. В 1971 году окончила Ташкентское хореографическое училище, в 1972 году стажировалась в Московском хореографическом училище. С 1974 года выступала в "Москонцерте", с 1981 года была солисткой группы "Камерный балет".



С 1990 года Сабитова возглавляла Московский государственный театр балета Лилии Сабитовой, в 2000 году переименованный в театр балета "Московия". Она также занималась педагогической деятельностью и постановкой хореографических произведений. Артистка гастролировала в США, Китае, Аргентине, Франции, Италии, Испании, Португалии, Японии, Австралии и других странах.



Миллионы зрителей знали Сабитову как ведущую советской телепрограммы "Ритмическая гимнастика". В историю телевидения вошла ее узнаваемая цитата: "Звучит легкая, ритмичная музыка, у вас хорошее настроение, вы ощущаете прилив сил. Приготовились, начинаем разминку".



В 1987 году Сабитовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, в 1995 году - народной артистки РФ.-0-