Умерла голливудская звезда 1960-х годов немецкая актриса Эльке Зоммер 

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая актриса, получившая большую известность благодаря съемкам в фильмах "Премия", "Выстрел в темноте", "Среди коршунов" скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщает издание Bild.



Причиной смерти актрисы стала сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.



Родилась Зоммер 5 ноября 1940 года в Берлине. В 1962 году сыграла свою первую роль в Голливуде в фильме "Премия". За этот фильм в 1964 году актриса была удостоена премии "Золотой глобус". За карьеру снялась примерно в 100 фильмах и телепроектах.-0-