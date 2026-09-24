Умерла французская актриса и певица Марина Влади

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская актриса, певица и писательница российского происхождения Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV.





О смерти Влади сообщила ее семья. Она скончалась дома, в окружении близких.





Марина Влади (Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) родилась 10 мая 1938 года в Клиши в семье русских эмигрантов, которые бежали из России после революции 1917 года. В детстве она занималась балетом, но предпочла актерский путь. Свою первую роль Влади получила в возрасте 10 лет в спектакле Жана Герета "Летняя буря". За свою жизнь актриса снялась примерно в ста картинах.





Примечательно, что с 1970 по 1980 год Марина Влади была замужем за поэтом и бардом Владимиром Высоцким. После его смерти она написала посвященную ему книгу "Владимир, или Прерванный полет" и создала одноименный спектакль.-0-