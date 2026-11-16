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Умерла британская актриса Тина Симмонс, снимавшаяся в "Звездных войнах" и бондиане

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
16 ноября 2026, 18:13

Умерла британская актриса Тина Симмонс, снимавшаяся в "Звездных войнах" и бондиане

Тина Симмонс. Фото Jam Press
Тина Симмонс. Фото Jam Press
Тина Симмонс. Фото Jam Press
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса Тина Симмонс, снявшаяся в эпизодических ролях в киносаге "Звездные войны", лентах про Джеймса Бонда, скончалась после 60-летней карьеры. Об этом сообщает телеканал GB News.

По информации телеканала, за 60 лет карьеры актриса снялась более чем в 300 фильмах и сериалах. Она ушла из жизни 14 ноября, ее возраст не уточняется.

Одной из наиболее известных работ Симмонс стала роль техника Альянса повстанцев в фильме "Звездные войны: Эпизод VI - возвращение джедая" (1983). Также она появилась в последней картине о Джеймсе Бонде с участием Дэниела Крейга - "Не время умирать" (2021).

За свою карьеру актриса снималась в фильмах киновселенных DC и Marvel, в том числе "Доктор Стрэндж" (2016), "Человек-паук: вдали от дома" (2019) и "Темный рыцарь" (2008). Среди других картин с ее участием - "Осьминожка" (1983), "Супермен 3" (1983), "Кто подставил кролика Роджера" (1988), "Магазинчик ужасов" (1986) и "Миссия невыполнима" (1996).

На британском телевидении Симмонс снималась в сериалах "Доктор Кто", "Ист-Эндерс", "Улица коронации".-0-
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