23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несчастный случай стал причиной смерти телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова, сообщает ТАСС.
"Произошел несчастный случай. Мы с Сергеем приехали на мероприятие в Якутию, здесь это и произошло", - сказал собеседник агентства, отметив, что официальную информацию родственники Соседова объявят позднее. Ранее в окружении критика ТАСС сообщили, что Соседов умер на 59-м году жизни.
Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Известность получил как музыкальный критик и телеведущий. Работал в печатных СМИ, на радио и телевидении, участвовал в качестве эксперта и члена жюри в музыкальных телепроектах.
Сергей Соседов принимал активное участие в масштабных проектах Беларуси. Он выступал в качестве звездного наставника в шоу "Фактор.by". На протяжении многих лет посещал Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", входил в состав международного жюри конкурсов молодых исполнителей, работал на форуме в качестве звездного журналиста и эксперта.
Музыкальный критик завоевал огромную популярность у белорусских зрителей благодаря своей прямолинейности, эмоциональности и бескомпромиссному профессионализму.-0-
В мире
23 сентября 2026, 22:24
Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
Сергей Соседов. Фото из архива ТАСС
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