6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский политик, бывший сенатор и правнук нефтяного магната Джей Рокфеллер IV умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
Политик умер в своем доме в Вашингтоне. Его семья подтвердила факт смерти, но не стала раскрывать ее причину.
Джон Джей Рокфеллер IV был правнуком миллиардера Джона Рокфеллера-старшего, основателя нефтяного промышленного синдиката Standard Oil. Джон Джей Рокфеллер IV дважды избирался на пост губернатора Западной Виргинии (1977-1985), а затем почти 30 лет представлял этот штат в Сенате США. Он также был ведущим экспертом по вопросам здравоохранения, налоговой реформы, социального обеспечения и национальной безопасности.-0-
В мире
06 ноября 2026, 17:41
Умер политик и правнук нефтяного магната Джон Рокфеллер IV
Джей Рокфеллер IV. Фото из архива AP Photo
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