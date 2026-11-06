6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер театра и кино народный артист РСФСР Юрий Каюров умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщает газета "Известия".
Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. В 1952 году окончил Ленинградский театральный институт имени Островского и начал карьеру в Саратовском драматическом театре, где проработал до 1966 года.
С 1967 года служил в труппе Малого театра в Москве. Широкую известность получил благодаря многократному исполнению роли Владимира Ленина в кино. Среди наиболее известных картин с его участием - "Шестое июля", "Ленин в Париже", "Кремлевские куранты" и "Хождение по мукам". Каюров был удостоен двух Государственных премий СССР и звания народного артиста РСФСР в 1979 году.-0-
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06 ноября 2026, 21:40
Умер народный артист РСФСР Юрий Каюров
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