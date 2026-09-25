Умер джазовый саксофонист и композитор, народный артист РФ Алексей Козлов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джазовый саксофонист и композитор, народный артист России Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет, сообщает ТАСС.



"Ушел из жизни Алексей Козлов - легенда российского джаза", - говорится в сообщении.



По данным агентства, артист умер в окружении семьи после непродолжительной болезни.



Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. В середине 1950-х годов начал выступать как пианист на неофициальных концертах, а в 1957 году освоил игру на саксофоне и исполнял композиции на студенческих вечерах. В 1960 году организовал собственный джазовый квинтет. В 1973 году создал ансамбль "Арсенал", заложивший основы советского и российского джаз-рока. За свою жизнь он стал автором около 100 джазовых композиций. В 2003 году ему было присвоено звание народного артиста России.-0-