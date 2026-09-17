Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков умер в возрасте 59 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, передает ТАСС.



Чепиков стал победителем Олимпийских игр 1988 года в Калгари в эстафете 4x7,5 км и Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере в спринте. Также он трижды выигрывал серебро Олимпийских игр и один раз - бронзу. Чепиков был двукратным чемпионом мира (1989, 2006), восемь раз выигрывал серебро на мировых первенствах, три раза - бронзу. В 1990 и 1991 годах стал обладателем Кубка мира.



В 1988 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР, он был тренером-консультантом сборной России по биатлону (2010-2013) и вице-президентом Союза биатлонистов России (2018). В 2007 году Чепикова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, также был награжден орденом "Знак Почета" (1988) и орденом "За личное мужество" (1994).



Сергей Чепиков принимал участие в биатлонном фестивале "Гонка легенд", который проходил в феврале 2019 года в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" в Беларуси.



Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов рассказал, что Чепиков в последние годы серьезно болел. "Это шок. Слышал, что в последнее время он довольно серьезно болел. Все надеялись, что ему удастся справиться с этой болезнью, - сказал Круглов. - Сергей - великий спортсмен, по-другому и не скажешь, проявивший себя и в биатлоне, и лыжных гонках, бросал себе вызовы".-0-