Умер актер Патрик Стюарт, сыгравший в фильмах "Звездный путь" и "Люди Икс"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда фильмов "Звездный путь" и "Люди Икс" Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет, пишет РИА новости со ссылкой на TMZ.





"В официальном заявлении сообщается, что он скончался в понедельник под присмотром своей любящей жены Санни после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера", - говорится в публикации.





Патрик Стюарт родился в английском городе Мирфилд 13 июля 1940 года. Он начинал свою карьеру на сцене в качестве члена труппы Королевского шекспировского театра в конце 1960-х годов. В 1971 году дебютировал на Бродвее в спектакле "Сон в летнюю ночь".-0-