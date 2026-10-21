Украины не существовало бы без помощи США - Рубио

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина прекратила бы свое существование, если бы не помощь со стороны Вашингтона и администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.



"Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, сейчас бы не было Украины. Она как суверенное государство не существовала бы", - цитирует слова Рубио агентство Bloomberg.



Ранее Дональд Трамп заявил, что Украине и Владимиру Зеленскому надо стремиться к урегулированию конфликта, иначе для них дело обернется плохо. Он отметил, что США предоставили Украине "колоссальные суммы", $350 млрд, однако не получили ничего взамен, кроме дорогого дизельного топлива, и "американские налогоплательщики устали от этого". Трамп также добавил: "Мы хотим, чтобы Зеленский заключил сделку. Он может заключить сделку. Он мог заключить сделку два года назад, когда у нас был разговор в Овальном кабинете. Тогда он, вероятно, мог бы заключить сделку, которая была бы гораздо лучше, чем сейчас. Но он должен захотеть заключить сделку".



Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы государства позволяли покрывать только военные статьи бюджета, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее.



Между тем сегодня спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российской стороной. Днем ранее, 20 октября, он провел переговоры в Осло с Владимиром Зеленским. На встрече в норвежской столице также присутствовали премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. К беседе дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.-0-