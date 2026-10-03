Украинцы проводят в центре Киева акцию с призывом к миру

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в центре Киева на площади Независимости проходит акция, одно из главных требований ее участников - добиться скорейшего заключения мирного соглашения с РФ. Об этом пишет издание "Страна".



Акция проходит по призыву украинского военнослужащего Александра Тодорова, в настоящее время содержащегося под стражей. На кадрах, опубликованных с места события, видно, как один из митингующих держит плакат с надписью "Остановить войну, только мир!".



Как отмечает издание, в начале сентября Тодоров призвал украинцев к акциям протеста против действующей власти, коррупции в Украине и в целом против "беспредела в стране и в армии". На первую акцию, которую он собирал 10 сентября, пришло мало людей. 19 сентября сотрудники Службы безопасности Украины задержали Тодорова и отправили его под стражу по обвинению в самоволке. 3 октября, по данным издания "Страна", людей собралось гораздо больше.-0-