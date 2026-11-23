23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многим украинским аграриям грозят банкротства уже ближайшей весной за проблем с экспортом зерна через морские порты и стремительного сокращения доходов. Об этом пишет Bloomberg.





Украинские аграрии постепенно исчерпывают финансовые резервы, которые позволяли им продолжать работу в условиях конфликта. На складах при этом скапливаются большие объемы непроданного зерна, из-за чего закупочные цены падают. Одновременно дорожают топливо и удобрения.





Банки менее охотно выдают кредиты, что повышает вероятность первых банкротств уже в ближайшие месяцы.





"Я ожидаю появления первых случаев банкротства уже весной. Поступлений становится все меньше. Украинские экспортеры и фермеры испытывают давление со всех сторон", - заявил агентству директор одного из крупнейших агрохолдингов Украины Андрей Вадатурский.





Проблема также отражается на экспортных показателях. С начала текущего сельскохозяйственного сезона поставки украинской агропродукции за рубеж сократились примерно на треть.-0-