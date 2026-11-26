26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой украинец совершил самосожжение в центре Варшавы возле Президентского дворца. Об этом сообщает информагентство УНН.
Инцидент произошел 25 ноября (вскоре после 17.00 по местному времени) в Краковском предместье - у здания Министерства культуры и национального наследия, напротив Президентского дворца. 22-летний гражданин Украины поджег себя, выдвинув требование одинакового отношения к украинцам и полякам в Польше. Он получил тяжелые ожоги и госпитализирован. Полиция расследует мотивы поступка.
Польское издание Fakt пишет, что молодой человек является студентом Варшавского политехнического университета. При себе он имел легковоспламеняющуюся жидкость и записи, в которых изложил свои требования. Очевидцы и сотрудники Государственной пожарной службы Польши оказали помощь пострадавшему. Один человек потушил пожар с помощью огнетушителя, принесенного из соседнего здания.
Польский сенатор Гжегож Схетина подтвердил украинское гражданство пострадавшего, сославшись на информацию МВД Польши. У молодого человека была карта поляка.-0-