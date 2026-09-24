24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Подкарпатском воеводстве Польши украинец напал с ножом на людей на территории монастыря бенедиктинок. Об этом сообщает RMF24.
Инцидент произошел в польском Ярославе утром 24 сентября. Ранения получили пять человек: четверо мужчин и одна женщина. Все они были доставлены в больницу, трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
Нападавший был арестован, им оказался 31-летний гражданин Украины. Мотивы его нападения пока неизвестны. Ведется расследование. На место происшествия также прибыл мэр города.-0-
В мире
24 сентября 2026, 12:54
Украинец ранил ножом пять человек в польском монастыре
Скриншот видео tvp.info
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