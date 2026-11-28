28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) изменила переговорную позицию, вписав в условия вступления Украины в ЕС ограничения на украинскую агропродукцию и автоперевозки. Киеву обещают почетное членство без права зарабатывать в единственной конкурентоспособной отрасли - сельском хозяйстве. Зато к недрам и черноземам партнеров Киева допустили без всяких переходных периодов и квот. Об этом говорится в материале Baltnews.



Причина в том, что Варшава, обладающая правом вето на каждом этапе диалога, требует еще более жестких барьеров и защиты от наплыва дешевых украинских товаров. Поддерживает ее и Париж, добивающийся аналогичных гарантий для своих аграриев. Автор Baltnews отмечает, что в Брюсселе регулярно рассуждают о скором воссоединении украинской экономики с единым европейским рынком, но стоило переговорам дойти до реальных денег, как выяснилось: зерно и грузоперевозки для ЕС оказались важнее солидарности с Украиной.



Еврокомиссия намерена открыть два последних переговорных кластера 4 ("Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязь") и 5 ("Ресурсы, сельское хозяйство и сплочение") по вступлению Украины в ЕС до 15 декабря 2026 года. В новом проекте переговорной позиции ЕС предусмотрено использование переходных периодов. Правда, обсуждение конкретных квот на товары и сроков их действия вынесено за скобки: этот этап легко может растянуться на годы. Более того, еще в октябре в Еврокомиссии прорабатывали сценарий, при котором украинское продовольствие не получит доступа к общему рынку и бюджетным субсидиям даже после формального вступления Украины в блок.



"ЕС уже давно находится в кризисе перепроизводства. Впихнуть в эту систему еще и Украину с ее сельским хозяйством (а до недавнего времени еще и частично тяжелой промышленностью) уже не получается. Евросоюзу нужны не производители, а новые рынки сбыта. Если дать Киеву желаемую евроинтеграцию, придется менять производственные квоты почти во всех отраслях и по всему Старому Свету", - отмечают эксперты.



Пока политическая интеграция буксует - теперь уже не из-за Венгрии, как в прошлые годы, а из-за Польши и Франции, западные партнеры методично осваивают материальную базу Украины, обращает внимание автор Baltnews. Еще в мае 2025 года вступило в силу соглашение между Вашингтоном и Киевом о создании совместного инвестиционного фонда. По его условиям украинская сторона обязана перечислять в эту структуру половину всех доходов от продажи государственных полезных ископаемых, роялти за лицензии на добычу минералов и разработку нефтегазовых месторождений. В октябре текущего года стороны запустили первую практическую сделку по добыче редкоземельных металлов, закрепив за американским капиталом приоритетное право на выкуп стратегического сырья. Де-юре Киев свои недра попросту сдал западным партнерам.



Не отстает по скорости распродаж и главный аграрный актив - земля. По официальным данным Министерства аграрной политики, с момента открытия земельного рынка в стране продано почти 1,2 млн га чернозема. Показательно, что с 2024 года к скупке массивов официально допустили и юридические лица.



Параллельно нарастает и долговой груз. Только за первую половину текущего года Киев вернул Международному валютному фонду (МВФ) порядка $1 млрд, ежемесячно отправляя кредиторам свыше $200 млн в счет погашения старых кредитных линий.



МВФ представил Украине "рекомендации", предложив поднять в стране тарифы на свет и газ в два-три раза. Технический отчет МВФ от 30 октября 2026 года содержит четкий план доведения коммунальных тарифов в стране до "рыночного уровня". Базовый сценарий фонда предусматривает рост стоимости электричества с нынешних $0,09 до $0,21 за кВт/ч, газа для населения - с $174,9 до $483,5 за тысячу кубометров. Для рядовой украинской семьи европейская арифметика оборачивается неподъемными счетами, обращает внимание издание. Население уже сейчас не выдерживает ценового пресса, который усугубляют инфляция, а также значительное подорожание автомобильного топлива. Задолженность граждан за услуги ЖКХ, как пишут украинские СМИ, превысила $2,29 млрд.-0-