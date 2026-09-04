Украине не хватает $32,6 млрд на 2027 год - министр финансов

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребности Украины во внешней финансовой помощи на 2027 год оцениваются в $50 млрд, при этом $32,6 млрд из этой суммы пока не обеспечены конкретными обещаниями партнеров. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает ТАСС.



"Мы говорим примерно о $50 млрд в год. Незакрытые финансовые потребности на 2027 год достаточно большие. По нашей оценке, это $32,6 млрд на данный момент", - сказал он в интервью западному телеканалу.



Киев сталкивается с серьезными финансовыми сложностями из-за продолжения боевых действий. Ранее депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого сообщила, что дефицит бюджета Украины в 2026 году составляет 49,5 млрд евро ($57,5 млрд).-0-