7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные аудиты показали, что в 2024 году Украина недосчиталась $1,2 млрд из-за коррупции, растрат и плохого управления в сфере поставок вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).



По данным издания, аудиторы обнаружили 18 компаний, которые получили новые контракты, несмотря на невыполнение предыдущих сделок, при этом 6 из этих компаний не выполнили ни одного контракта.



Около $126 млн были потеряны при закупках вооружений по завышенным ценам, говорится в публикации NYT. Часть контрактов выдавалась без юридического обоснования, а по одному из случаев компании ведут разбирательства из-за $100 млн предоплаты по сделке, которая впоследствии не состоялась.



Газета отмечает, что военные подрядчики по всему миру, включая американские и украинские компании, "смогли обогатиться на этой системе".



Западные партнеры Киева неоднократно говорили о высоком уровне коррупции, требуя реальных действий по борьбе с должностными преступлениями, а также прозрачности в вопросах расходования выделенных средств. Однако, по оценкам местных аналитиков, действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. В стране уже неоднократно проводились журналистские расследования о коррупции при оборонных закупках, разработках и производстве собственного вооружения, авторы которых показывали, что к созданию этих схем причастно ближайшее окружение Владимира Зеленского и его офиса.-0-