22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина получила $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.
Деньги банк предоставил в рамках проекта PEACE in Ukraine. "Общий объем проекта уже достиг $54,3 млрд. Это самый крупный инвестиционный проект в истории Всемирного банка", - говорится в сообщении.
Договоренности о выделении средств Киеву из резервов Всемирного банка были достигнуты в ходе трехдневного визита Владимира Зеленского в Канаду в начале сентября.-0-
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Украина получила $841 млн от Всемирного банка
22 сентября 2026, 14:00
Украина получила $841 млн от Всемирного банка
Фото Unsplash
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