22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина получила $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.



Деньги банк предоставил в рамках проекта PEACE in Ukraine. "Общий объем проекта уже достиг $54,3 млрд. Это самый крупный инвестиционный проект в истории Всемирного банка", - говорится в сообщении.



Договоренности о выделении средств Киеву из резервов Всемирного банка были достигнуты в ходе трехдневного визита Владимира Зеленского в Канаду в начале сентября.-0-