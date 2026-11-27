27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина полностью остановила экспорт электроэнергии, а импорт достиг самого высокого уровня с середины июня. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на киевский Центр экономической стратегии.



Отмечается, что для полного восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украине не хватает финансирования. По оценке Центра экономической стратегии, Фонду поддержки энергетики дополнительно необходимо около 450 млн евро.



Как сообщает ТАСС, Украина в октябре еще продолжала экспортировать электроэнергию, невзирая на длительные отключения света внутри страны. Так, страна отправила за рубеж 356,13 тыс. МВт.ч, тогда как импортировала только 41 377 МВт.ч. Однако в ноябре ситуация начала меняться. 25 ноября министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил, что Украина прекратила экспорт электроэнергии в республику, в тот же день молдавское правительство одобрило продление еще на 30 дней специального режима в энергетике. Глава Минэнерго при этом пояснил, что вся нагрузка по снабжению Молдовы легла на Румынию.-0-