28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект бюджета Украины на следующий год предусматривает рекордную с 2022 года сумму затрат на военные потребности - 5 трлн гривен (более $111 млрд). Об этом заявил украинский премьер Сергей Корецкий, пишет ТАСС.





"В следующем году только в бюджете Украины на безопасность и оборону направлено около 5 трлн гривен. Это рекордная сумма за все время войны - 43% ВВП нашей страны", - написал он в своем Telegram-канале.





По словам главы кабмина, часть этих расходов в государственном бюджете покрывается средствами от ЕС.





Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом, покрывать который Киев пытается за счет средств, выделяемых западными партнерами.-0-