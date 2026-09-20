Украина осталась без сталелитейной промышленности - FT

Александр Водовиз заявил, что у Украины на данный момент больше нет сталелитейной промышленности.
Минобороны России 12 сентября заявило о поражении комбината в Кривом Роге, который выпускал металлургическую продукцию для производства вооружения и военной техники. Кроме того, украинские СМИ с начала месяца сообщали о многочисленных взрывах на промышленных предприятиях в этом городе.
По данным FT, нанесен ущерб доменным печам на трех предприятиях, включая два завода, принадлежащих группе "Метинвест", а также завод компании ArcelorMittal в Кривом Роге. Согласно информации издания, в результате были остановлены заводы, на которые в совокупности приходилось 90% производства стали в стране.
Александр Водовиз констатировал, что не представляет, сколько потребуется времени для ремонта, и отметил, что остановка предприятий, на которых в общей сложности работают более 15 тыс. человек, может иметь серьезные последствия для экономики и сказаться на налоговых поступлениях.-0-