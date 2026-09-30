30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина может остаться без истребителей F-16 к концу года - уже сейчас более половины воздушных судов стоят в очереди на техобслуживание. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на The Wall Street Journal.
После примерно 300 часов полета истребители должны проходить проверку основных систем. В США такая процедура обычно занимает от двух до шести недель, тогда как в Бельгии, где обслуживаются воздушные суда, используемые Украиной, она может длиться до 40 недель.
При нынешних темпах эксплуатации и обслуживания Киев может израсходовать оставшиеся F-16 к концу 2026 года, заявил источник издания.-0-
В мире
30 сентября 2026, 19:05
Украина может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года - СМИ
Фото АР
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
Участников и лауреатов конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси - 2026" наградили в Минске
Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
Контрсанкционный барьер и контроль цифрового поля. Генпрокурор о мерах по защите экономических интересов
С нами интереснее