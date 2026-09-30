Украина может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года - СМИ 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина может остаться без истребителей F-16 к концу года - уже сейчас более половины воздушных судов стоят в очереди на техобслуживание. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на The Wall Street Journal.



После примерно 300 часов полета истребители должны проходить проверку основных систем. В США такая процедура обычно занимает от двух до шести недель, тогда как в Бельгии, где обслуживаются воздушные суда, используемые Украиной, она может длиться до 40 недель.



При нынешних темпах эксплуатации и обслуживания Киев может израсходовать оставшиеся F-16 к концу 2026 года, заявил источник издания.-0-