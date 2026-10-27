Украина и РФ ввели режим тишины в районе города Алешки для подготовки к гуманитарной операции

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы России с 04.00 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.





О вступлении в силу режима прекращения огня в районе Алешек с 03.00 по киевскому времени (04.00 мск) 27 октября объявил и Генштаб ВС Украины.





Администрация президента США 23 октября сообщила, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный безопасный коридор.-0-