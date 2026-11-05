Украина должна выплатить Международному валютному фонду более $255 млн до конца 2026 года





По состоянию на 31 октября задолженность Украины перед МВФ по программе stand-by (SBA), одобренной в июне 2020 года, составляла $1,11 млрд. Еще $13,2 млрд страна должна по механизму расширенного кредитования (EFF).





Задолженность по SBA постепенно погашается - на конец 2022 года она составляла $6,1 млрд. Кроме того, Украина продолжает погашать и кредит в рамках инструмента для ускоренного финансирования (RFI), выданный в 2022 году. Таким образом, Украина является вторым крупнейшим заемщиком фонда, уступая только Аргентине.





При этом на 31 октября на счете Киева в фонде находилось 188,5 млн СДР, или около $266,6 млн.





МВФ намеревается в ближайшие недели начать второй и третий обзоры одобренного в феврале EFF. Кроме того, по мнению заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, фонд может предоставить Украине $30-$35 млрд в следующем году. Как ранее подсчитал ТАСС, Украина будет вынуждена выплатить МВФ и Всемирному банку в рамках обслуживания своей задолженности $27,94 млрд до 2061 года.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) до конца 2026 года 188 237 500 СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда), что эквивалентно $255,5 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных фонда.