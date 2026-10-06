6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина в августе 2026 года сократила добычу металлических руд на 51,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики страны, сообщает РИА Новости.



Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на прошлой неделе заявила, что Украина в сентябре впервые за 100 лет целую неделю не производила сталь из-за того, что крупные металлургические заводы простаивают. Позднее информацию о полной остановке производства стали подтвердило агентство Reuters со ссылкой на Федерацию металлургов Украины.



Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности.-0-