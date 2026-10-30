UKMTO: судно поражено снарядом недалеко от иранского острова Лаван

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно было поражено неизвестным снарядом в 40 морских милях к югу от иранского острова Лаван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).



"UKMTO получил сообщение об инциденте в 40 морских милях к югу от острова Лаван (Иран). Судно было поражено неизвестным снарядом с левого борта, что вызвало пожар. Сообщается, что экипаж находится в безопасности", - заявили в UKMTO.-0-