30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно было поражено неизвестным снарядом в 40 морских милях к югу от иранского острова Лаван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получил сообщение об инциденте в 40 морских милях к югу от острова Лаван (Иран). Судно было поражено неизвестным снарядом с левого борта, что вызвало пожар. Сообщается, что экипаж находится в безопасности", - заявили в UKMTO.-0-
В мире
30 октября 2026, 22:58
UKMTO: судно поражено снарядом недалеко от иранского острова Лаван
Фото Рixabay
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