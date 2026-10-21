Уиткофф заявил, что видит задел для прекращения огня в украинском конфликте

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что есть задел для прекращения огня в украинском конфликте, сообщает ТАСС.





"Я надеюсь, что действительно у нас создался необходимый задел для того, чтобы успешно прийти к прекращению огня в этом украинско-российском конфликте", - сказал он.





Уиткофф также выразил надежду, что лидер России рассмотрит возможность возобновления переговоров РФ - США - Украина, где можно было бы обсуждать технические вопросы.





Комментируя диалог по Украине в Осло, который состоялся накануне, Уиткофф назвал его продуктивным. "Хотел бы сказать, что есть подвижки вперед", - отметил он, указав, что привез документы с подходами урегулирования кризиса.





Американский представитель также заявил, что у России и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения конфликта в Украине.





20 октября в норвежской столице прошла встреча украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским со спецпосланником президента США. В ней также принимали участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александер Стубб, а также по видеосвязи зять американского лидера Джаред Кушнер.-0-