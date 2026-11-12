Уиткофф выразил надежду на приближение к миру по итогам переговоров в Абу-Даби

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на приближение к миру по итогам трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, сообщает ТАСС.



Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву, где у них состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Джареда Кушнера, они планируют обсудить с российским лидером темы, поднятые на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Затем Уиткофф и Кушнер намерены отправиться в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.



Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли 10-11 ноября в Абу-Даби. В первый день они длились 4,5 часа, во второй - чуть менее 2 часов. Консультации проходили за закрытыми дверями. Центральной темой состоявшихся в Абу-Даби переговоров стала европейская система безопасности. Один из главных итогов - договоренность между Россией и Украиной о масштабном обмене военнопленными.-0-