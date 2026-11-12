Уиткофф сообщил о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта в Украине согласован по итогам встречи американских представителей и президента России Владимира Путина в Москве. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщает CNN.
По его словам, в ходе разговора с Путиным удалось достичь прогресса. Уиткофф также утверждает, что к следующему раунду переговоров присоединятся представители европейских стран.
Участник встречи Джаред Кушнер уточнил, что многосторонние переговоры пройдут на следующей неделе.
Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что стороны обсуждали не только обмен пленными, но и другие гуманитарные вопросы. По его словам, подробности будут объявлены позднее.
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября из Абу-Даби, где 10-11 ноября прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. После встречи в Кремле американские представители направляются в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским и сообщат ему об итогах встречи в Кремле.-0-