28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф 1 декабря проведет закрытый брифинг по Украине для комитета сената США по международным отношениям. Об этом сообщает РИА Новости.



Мероприятие запланировано на 14.00 по местному времени (22.00 по минскому времени) в зале номер 217 сенатской части центра посетителей Капитолия США. Это помещение используется для проведения закрытых брифингов сенатских комитетов, в том числе с обсуждением секретной информации.



На данный момент Уиткофф указан в качестве единственного докладчика.



Как сообщает ТАСС, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил 27 ноября, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер являются миротворцами, а вся команда Дональда Трампа настроена на мир. "И Стив Уиткофф, и Джаред Кушнер являются миротворцами, людьми, которые пытаются решить и найти это мирное решение", - сказал он. Дмитриев также указал на значимость продолжения российско-американских контактов, отметив, что они опираются на уже достигнутые сторонами результаты. По его словам, ядерные державы должны общаться, тогда как позиция администрации бывшего президента США Джо Байдена заключалась в отсутствии диалога.



Джаред Кушнер в недавнем подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера сказал, что США и РФ обсуждали, какие шаги можно предпринять, чтобы обе страны не чувствовали угроз друг от друга. Он отметил, что Москва "рассматривает НАТО как провокационную силу, которая расширяется на восток". Он выразил мнение, что к конфликту в Украине "привела целая серия недоразумений, неверных решений и просчетов со стороны многих лидеров на протяжении многих лет". "Мы не можем изменить прошлое, но можем постараться извлечь из этого уроки. И наша цель заключается не только в том, чтобы выяснить, как добиться прекращения огня, но и в том, как создать надлежащие условия для прочного мира", - резюмировал спецпосланник президента США.



Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия хочет завершения украинского конфликта с помощью мирного урегулирования. При этом, по его словам, Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны Киева.-0-