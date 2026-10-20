Уиткофф после переговоров в Осло направится в Санкт-Петербург 21 октября





"Уиткофф вылетит завтра в Санкт-Петербург, где он встретится с российским руководством и обменяется идеями по итогам этой встречи и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги", - сказал он.





Норвежский премьер также выразил мнение, что переговоры в Осло могут проложить путь к встрече на уровне лидеров.





Источники ТАСС подтвердили планы Уиткоффа посетить Россию 21 октября.





20 октября в Осло прошли переговоры, в которых участвовали Владимир Зеленский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.





По словам Стубба, на встрече нашли некоторые "элементы мира", которые будут представлены в Санкт-Петербурге.-0-