Уиткофф: переговоры США, Украины и России пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонние переговоры США, России и Украины на уровне рабочих групп пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х.
"Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10-11 ноября в Абу-Даби. Обсуждения будут посвящены послевоенным мерам безопасности, деэскалации, гуманитарным усилиям и следующим шагам на пути к миру", - говорится в сообщении Уиткоффа.
Ранее западные СМИ сообщали, что Еврокомиссия и Евросовет хотят направить на ближайший раунд переговоров собственную совместную делегацию, ее может возглавить Бьорн Зайберт, руководитель аппарата и ближайший соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.-0-