Уиткофф: обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в урегулировании конфликта

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной свидетельствует о прогрессе в урегулировании конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, сообщает ТАСС."Это один из самых больших обменов, который будет проводится между странами. Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта", - сказал Уиткофф.Он также отметил положительную атмосферу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. "Представители обеих сторон - России и Украины - активно работали друг с другом", - подчеркнул Уиткофф, выразив надежду на возможность в скором времени объявить новый раунд трехсторонних переговоров по Украине, в котором могли бы принять участие представители стран Европы.Как в свою очередь отметил Джаред Кушнер, Соединенные Штаты и европейские страны начали обсуждение контуров будущей архитектуры безопасности на континенте, которая будет касаться и России, и Украины.Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. После встречи в Кремле американские представители отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским и сообщат ему об итогах встречи в Кремле.-0-