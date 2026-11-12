12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной свидетельствует о прогрессе в урегулировании конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, сообщает ТАСС.
Он также отметил положительную атмосферу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. "Представители обеих сторон - России и Украины - активно работали друг с другом", - подчеркнул Уиткофф, выразив надежду на возможность в скором времени объявить новый раунд трехсторонних переговоров по Украине, в котором могли бы принять участие представители стран Европы.
Как в свою очередь отметил Джаред Кушнер, Соединенные Штаты и европейские страны начали обсуждение контуров будущей архитектуры безопасности на континенте, которая будет касаться и России, и Украины.
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. После встречи в Кремле американские представители отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским и сообщат ему об итогах встречи в Кремле.-0-
В мире
12 ноября 2026, 16:38
Уиткофф: обмен пленными между Россией и Украиной говорит о прогрессе в урегулировании конфликта
Фото ТАСС
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