20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Россию для встречи с Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Как отметила представитель агентства в соцсети Х, спецпосланник планирует поездку в Москву на этой неделе, она состоится после переговоров с украинской делегацией в Осло.
При этом издание Axios утверждает, что встреча может состояться позднее. По информации портала, Владимир Зеленский в ходе разговора с американскими сенаторами заявил, что посетит Осло, где во вторник или среду может встретиться с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.-0-
В мире
20 октября 2026, 07:37
Уиткофф намерен посетить Россию для встречи с Путиным - СМИ
Стив Уиткофф. Фото из архива РИА Новости
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