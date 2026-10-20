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Уиткофф намерен посетить Россию для встречи с Путиным - СМИ 

Опубликовано:

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В мире
20 октября 2026, 07:37

Уиткофф намерен посетить Россию для встречи с Путиным - СМИ 

Стив Уиткофф. Фото из архива РИА Новости
Стив Уиткофф. Фото из архива РИА Новости
Стив Уиткофф. Фото из архива РИА Новости
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Россию для встречи с Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Как отметила представитель агентства в соцсети Х, спецпосланник планирует поездку в Москву на этой неделе, она состоится после переговоров с украинской делегацией в Осло.

При этом издание Axios утверждает, что встреча может состояться позднее. По информации портала, Владимир Зеленский в ходе разговора с американскими сенаторами заявил, что посетит Осло, где во вторник или среду может встретиться с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.-0- 
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