Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.



В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Кортеж спецпосланников США выехал из аэропорта.



Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретится с американскими эмиссарами в первой половине дня. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что в плане протокола встреча пройдет "как обычно". До этого Кушнер заявлял, что он вместе с Уиткоффом отправится в Москву. По его словам, они планируют обсудить с президентом РФ темы, поднятые на трехсторонних переговорах по Украине, состоявшихся в Абу-Даби 10 и 11 ноября. После Уиткофф и Кушнер намерены отправиться в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.-0-