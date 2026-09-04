4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев в эти выходные. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.
"Посланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в эти выходные в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны, сообщили американские официальные лица", - написал Равид.
Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву, заявил: "Я не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем".-0-
В мире
04 сентября 2026, 16:29
Уиткофф и Кушнер на выходных отправятся в Москву и Киев для переговоров - Axios
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото из архива Reuters
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