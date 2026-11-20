20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф считает, что руководители европейских стран на встрече "коалиции желающих" в Берлине проявили серьезный настрой на урегулирование украинского кризиса, сообщает ТАСС, ссылаясь на его пост в сети Х.





"Обсуждение было откровенным и продуктивным", - написал Уиткофф в X, комментируя итоги встречи, в которой он принял участие вместе с американским эмиссаром, зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.





"В Берлине наша задача сводилась к прямому взаимодействию с европейскими партнерами, обмену мнениями и обсуждению дальнейших шагов. Мы провели содержательные и откровенные беседы и ценим серьезный настрой и целеустремленность, продемонстрированные всеми участниками. Остается проделать важную работу, и мы продолжим предпринимать эти усилия в тесной координации с нашими союзниками, чтобы добиться установления прочного мира", - заявил Уиткофф.





Лидеры ЕС на саммите 13 ноября в Дублине смогли утвердить для технических переговоров с Россией, США и Украиной тот же состав переговорщиков, который ездил в виде группы поддержки Киева в Абу-Даби по формуле "ЕС + Е5" (Еврокомиссия и Евросовет, а также пятерка стран "коалиции желающих" - ФРГ, Франция, Италия, Польша и не входящая в ЕС Великобритания).





Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор с европейцами потребуется, когда речь пойдет об обеспечении безопасности России и Украины и о будущем системы безопасности в Европе.-0-