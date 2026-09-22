"> Ученые предупредили, что нарушены семь из девяти жизненно важных "планетарных границ" Земли

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно докладу "Проверка здоровья планеты", который подготовили более чем 60 ученых, системы планеты Земля пришли в худшее состояние за всю историю наблюдений на фоне продолжающегося загрязнения и разрушения среды обитания. Об этом пишет газета The Guardian.



Как показала последняя проверка состояния планеты, семь из девяти "планетарных границ" (Planetary Boundaries), определяющих стабильность жизни на Земле, нарушаются на рекордно высоком уровне.



В число семи ключевых показателей, находящихся в опасной зоне, входят изменение климата, изменение целостности биосферы, изменение земельных систем, изменение пресноводных ресурсов, модификация биогеохимических потоков, появление новых организмов и закисление океана. Только в двух из оцененных областей - истощение стратосферного озона и концентрация атмосферных аэрозолей - за последнее десятилетие наблюдалось улучшение, хотя исследователи предупреждают, что атмосферные аэрозоли, способные вызывать загрязнение воздуха, по-прежнему представляют проблему в ряде регионов мира.



Группа из более 60 ученых под эгидой Потсдамского института изучения климатических изменений предупредила, что последствия нарушения "планетарных границ" становятся все более очевидными повсюду. "Диагноз однозначен - давление нарастает по всем планетарным границам, уже находящимся за пределами безопасного пространства для действий. Это означает, что риск масштабных и потенциально необратимых изменений возрастает, в то время как наш запас прочности при решении этих проблем сокращается", - заявил Борис Сакшевский, ведущий автор доклада.



"Хотя времени для изменения этой ситуации осталось мало, человечество все еще обладает необходимыми знаниями и возможностями, чтобы сделать это", - отметил Йохан Рокстрём, ученый-климатолог и соавтор доклада.



Как говорят ученые, человеческая цивилизация развивалась в течение последних 10 тыс. лет благодаря относительно стабильному климату и природным ресурсам, которые устойчиво обеспечивают людей пищей, жильем и безопасной средой обитания. Однако эти условия сильно изменяются из-за продолжающегося выброса огромного количества загрязняющих веществ, вызывающих глобальное потепление, в результате сжигания ископаемого топлива и массового сброса в окружающую среду других загрязняющих веществ, таких как пластик. Леса и водно-болотные угодья разрушаются, фрагментируются и уничтожаются, чтобы освободить место для сельского хозяйства и городских территорий, что ставит под угрозу виды животных и природные системы, от которых мы зависим.



В новом докладе предупреждается, что способность ландшафтов и водоемов справляться с этим и выступать в качестве буфера против усугубляющегося климатического кризиса "ослабевает и может быть значительно переоценена". Хотя леса и океаны поглотили огромное количество углекислого газа, есть признаки того, что эти природные системы дают сбой. Например, существует вероятность того, что амазонские тропические леса, являющиеся огромным хранилищем углерода, могут достичь критической точки, когда они превратятся в саванну, что будет иметь "серьезные последствия для климатической стабильности, продовольственной и водной безопасности, а также здоровья людей во всем мире", говорится в докладе.



Этот доклад появился вслед за серией экстремальных событий по всему миру за последний год, вероятность которых, по словам ученых, значительно возросла из-за изменений в окружающей среде. В этом году по всей Европе наблюдались рекордная жара и лесные пожары, в США - самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Также произошло катастрофическое наводнение на границе Тибета и Непала. "Это не отдельные чрезвычайные ситуации. Планета одновременно во всех регионах сигнализирует нам о том, что она вышла из равновесия", - заявила Хинду Умару Ибрагим, председатель организации "Планетарные хранители" (Planetary Guardians).-0-