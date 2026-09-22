Ученые обнаружили возможное место захоронения царицы Нефертити

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа археологов обнаружила новые доказательства существования скрытых помещений за стенами гробницы Тутанхамона, где теоретически может находиться захоронение царицы Нефертити, сообщает Bild.



По данным ученых, для анализа территории вокруг 3400-летней гробницы в Долине царей впервые в истории изучения этого места была применена гравиметрическая съемка. Особенно интересен возможный коридор шириной около 2 м, который отходит от погребальной камеры Тутанхамона. По оценке геофизика Джорджа Балларда, он может быть заполнен обломками, поэтому предыдущие исследования могли его не обнаружить.



Наиболее загадочная находка получила название "аномалия 7". Измерения указывают на область с пониженной плотностью, внутри которой находится почти квадратный объект с более высокой плотностью. Баллард предполагает, что там может находиться камера с погребальными предметами.



При этом ученые подчеркивают, что доказательств существования помещений пока нет. Полученные данные находятся на границе возможностей метода, поэтому необходимы дополнительные исследования.



Новые результаты вновь оживили гипотезу британского египтолога Николаса Ривза, который еще с 2015 года предполагает, что за гробницей Тутанхамона может находиться более крупный комплекс, связанный с Нефертити. Гробница самой царицы до сих пор не найдена, поэтому новые измерения могут оказаться важной подсказкой.-0-