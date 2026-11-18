18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддержали создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в принятой по итогам саммита Шэньчжэньской инициативе, сообщает ТАСС.
В инициативе содержится призыв к лидерам АТЭС содействовать созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, стимулировать обмен опытом и взаимное изучение региональных и двусторонних соглашений о свободной торговле. Основой развития экономик АТР было признано взаимовыгодное сотрудничество.
Участники поддержали снижение нетарифных барьеров в торговле продовольственными товарами, содействие ее развитию и сокращение торговых издержек. Отмечено также, что экономики АТЭС будут координировать усилия по применению традиционных и новых источников энергии.
Кроме того, участники призвали выработать систему регулирования искусственного интеллекта, которая обеспечит безопасность этих технологий и в то же время будет поощрять инновации в этой сфере. Они выступили за использование технологий искусственного интеллекта малыми и средними предприятиями.
Саммит АТЭС проходит 18-19 ноября в Шэньчжэне. В повестку включены вопросы международной торговли, региональной экономической интеграции, инвестиционного сотрудничества, цифровизации и инновационного развития.-0-
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18 ноября 2026, 18:12
Участники Делового саммита АТЭС поддержали создание зоны свободной торговли в АТР - итоговый документ
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