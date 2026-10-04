У заболевшей в Иркутской области выявили пневмонию неустановленной этиологии

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У заболевшей сотрудницы противочумного института в Иркутской области выявлена пневмония неустановленной этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, информирует ТАСС.



Согласно результатам расширенных исследований, в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.



Обращений по поводу инфекционных заболеваний среди сотрудников института за последние 10 дней также не зарегистрировано.



"По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.



В связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока в области был организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная, подчеркнули в Роспотребнадзоре.-0-