У следствия пока нет информации о мотивах открывшего стрельбу в Кракове

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи пока не установили мотивы устроившего 7 ноября стрельбу в центре Кракова, которая привела к жертвам и пострадавшим, сообщает радио RMF24.



"Мы категорически заявляем, что обсуждать мотив пока рано", - сказал пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.



Он также отметил, что прокуратура не располагает сведениями, проходил ли нападавший психиатрическое лечение. Известно, что судимостей у подозреваемого не было.



В комнате стрелка обнаружили висящий на стене гадсденовский флаг - изображение гремучей змеи на желтом фоне, добавил Пшемыслав Новак. Это связываемый с историей независимости США и либертарианством флаг, который несет различные значения, в том числе символизирует свободу, восстание против власти. В то же время не было найдено очевидной символики, отсылающей к крайне правым или левым.



7 ноября 24-летний гражданин Польши в камуфляже выехал на автомобиле на главную площадь Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще 15 получили ранения, в том числе двое полицейских. По данным местных властей, среди погибших как минимум двое иностранцев - 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний гражданин Великобритании.



Подозреваемый был ранен при задержании и скончался в больнице утром 9 ноября. В квартире семьи стрелка полиция обнаружила тела его родителей и сестры. Также стало известно, что в момент стрельбы при нападавшем было две винтовки, два пистолета и около 500 патронов. В марте ему было выдано разрешение на ношение оружия.



Произошедшее расследуется как теракт, в Польше объявлен общенациональный траур.



После трагедии в Кракове сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали шесть человек, чья деятельность в интернете "могла представлять потенциальную угрозу". Задержанными оказались пять поляков и один украинец в возрасте от 15 до 36 лет. В сети они прославляли произошедшее в Кракове и были опасения, что данные лица могут подражать действиям стрелка.-0-