У подозреваемого в подготовке покушения на Туска нашли взрывчатку

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В квартире у подозреваемого в подготовке покушения на премьер-министра Польши Дональда Туска нашли самодельные взрывчатые устройства, сообщает радио RMF24.



В прокуратуре заявили, что 66-летний подозреваемый искал в интернете лиц, которые, как и он, хотели свергнуть действующее правительство силой. По данным ведомства, мужчина уже завербовал некоторых лиц, имеющих оружие, для сотрудничества с ним, а также предположительно получил адреса отдельных польских политиков.



Прокуратура предъявила ему в общей сложности девять обвинений. Следователь сообщил, что мужчина не признал себя виновным по предъявленным обвинениям и отказался давать объяснения.



Ранее польская полиция получила информацию о возможном нападении на Дональда Туска и заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. В канцелярии главы правительства Польши заявили, что спецслужбы максимально серьезно отнеслись к ситуации и предупредили о высокой вероятности того, что угрозы будут реализованы.-0-