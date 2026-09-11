11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два судна были атакованы рядом с побережьем Омана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Отмечается, что четыре неизвестных снаряда поразили два судна в четырех морских милях к западу от города Хасаб. На одном из них вспыхнул пожар. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) не располагает информацией о состоянии второго судна.-0-
В мире
11 сентября 2026, 00:37
У побережья Омана два судна подверглись атаке
Фото Рixabay
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