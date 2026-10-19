У пяти заболевших в Санкт-Петербурге подтвердилась оспа обезьян

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У пяти пациентов, госпитализированных в Санкт-Петербурге 16 октября с подозрением на оспу обезьян, подтвердилось заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина.





Отмечается, что пациенты продолжают лечение. Их состояние стабильное, средней и легкой тяжести.





Ранее, 16 октября, пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Санкт-Петербурге. Был организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц.





В Роспотребнадзоре рассказали, что оспа обезьян сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, после чего появляется сыпь. Сначала на коже образуются пятна, которые затем превращаются в пузырьки. После их вскрытия появляются язвы, заживающие с образованием корочек. Современные высокотехнологичные тест-системы для диагностики оспы обезьян имеются в России в достаточном количестве и позволяют эффективно выявлять вирус, в том числе его новые генетические варианты. В Роспотребнадзоре отметили, что число зарегистрированных случаев заболевания оспой обезьян в мире с начала 2026 года превысило 14 тыс., большинство заболевших было выявлено в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне.-0-