У крупнейшего в Японии оператора сотовой связи произошел третий за месяц сбой

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в Японии оператор сотовой связи NTT Docomo сообщил о третьем за месяц сбое в своей работе. Об этом информирует агентство Jiji Press.



У абонентов наблюдаются проблемы с голосовыми вызовами и передачей мобильных данных в некоторых сервисах. В компании уточнили, что следов несанкционированного доступа или кибератак на данный момент не обнаружено. Специалисты выясняют причины произошедшего.



Примечательно, что это уже третий инцидент за месяц: аналогичные сбои были зафиксированы 5 и 11 ноября. Тогда сообщалось, что причиной проблем стал сбой в работе коммутатора, который не смог нормально обрабатывать сигналы, поступающие от базовых станций.-0-