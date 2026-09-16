У фон дер Ляйен нет предложений для улучшения жизни европейцев - депутат ЕП

16 сентября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Депутат Европарламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри раскритиковала речь главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе, заявив об отсутствии реальных предложений для улучшения жизни европейцев.



"В своей речи вам удалось совершить настоящий подвиг: не выступить ни с одним конкретным предложением по поводу стоимости жизни, хотя именно это является главной заботой европейцев", - сказала Обри, обращаясь к главе ЕК. Она напомнила, что в ЕС "заправить полный бак бензина уже стоит больше 100 евро, а миллионы людей вынуждены выбирать между тем, чтобы покупать еду, оплачивать жилье и иметь возможность перемещаться".



"Тем временем миллиардеры продолжают набивать карманы. Вот каково состояние вашего Европейского союза. Можно подумать, что вы живете на другой планете", - сказала Обри.



Она также указала, что у фон дер Ляйен "нет народного мандата". "Вы стираете Европу из истории", - подчеркнула депутат ЕП.-0-